Engavetamento envolvendo cinco veículos deixa trânsito lento na BR-324

Um engavetamento envolvendo dois caminhões, um carro, um ônibus e uma ambulância deixa o trânsito lento manhã desta sexta-feira, 23, na BR-324, sentido Feira de Santana.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente, registrado por volta das 7h no km 610, não deixou feridos. Ainda conforme o órgão, a pista molhada pode ter contribuído para a colisão.

Por conta do acidente, a rodovia registrou engarrafamento de cerca de oito quilômetros. De acordo com a PRF, os veículos foram retirados da via por volta das 8h40.

