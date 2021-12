Engavetamento deixa três feridos na Avenida Paralela

Um engavetamento envolvendo pelo menos três veículos deixou três pessoas feridas na manhã desta quinta-feira, 16, na Avenida Luís Viana (Paralela). O acidente aconteceu no retorno do supermercado Extra, sentido aeroporto, e ainda causa reflexos no trânsito da região.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), a colisão deixou o tráfego congestionado até à Avenida Mário leal Ferreira (Bonocô). Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já socorreram os feridos, mas os carros ainda não foram retirados do local.

Já nas proximidades da Indiana Veículos, na Avenida Paralela, um caminhão quebrado no início da manhã ainda atrapalha o fluxo de veículos.

O trânsito segue lento também na BR-324, sentido Feira de Santana, e na Estação Pirajá, já que as pessoas estão se deslocando para São Caetano, por conta da paralisação dos rodoviários.

A Transalvador informa que os ônibus das empresas Rio Vermelho e Capital já estão saindo das garagens.

Confira a situação do trânsito na Avenida Manoel Dias da Silva:

