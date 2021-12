Engavetamento deixa o trânsito lento na Av. Paralela

Um engavetamento envolvendo três veículos na tarde desta terça-feira, 4, na Av. Paralela está deixando o trânsito lento no sentido Iguatemi.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu próximo ao Posto 2, e não deixou feridos.

Os veículos ocupam uma das faixas da via, o que deixa o trânsito lento no local. Demais vias seguem sem pontos de lentidão.

Somente nesta terça a Transalvador já registrou 4 acidentes com 3 feridos na capital baiana.

