Engavetamento com quatro veículos deixa dois feridos na Via Regional

Duas pessoas ficaram feridas em um engavetamento envolvendo três carros e uma motocicleta. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, 19, por volta de 7h40, na Via Regional, em Salvador.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), os veículos foram retirados do local por volta de 9h20. Entretanto, o acidente ainda causa reflexos no tráfego da região. Os motoristas que circulam no sentido Barradão ainda enfrentam lentidão na via.

Os feridos não necessitaram de atendimento médico no local.

