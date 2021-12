Engavetamento com cinco veículos deixa feridos em São João do Cabrito

Um engavetamento envolvendo cinco veículos deixou três feridos nesta quarta-feira, 24, na altura do bairro São João do Cabrito, em Salvador. O caso ocorreu por volta das 11h30, na avenida Afrânio Peixoto, no subúrbio ferroviário.

As vítimas, que não tiveram os nomes divulgados, foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre para qual unidade de saúde foram levadas. O estado de saúde delas também não foi divulgado.

De acordo com as informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o trânsito segue lento sentido Centro da cidade, apesar dos veículos já terem sido retirados do local no início da tarde.

Uma equipe do órgão de tráfego está no local, uma vez que há óleo na pista, podendo ocasionar novos acidentes.

Acidente ocorreu na avenida Afrânio Peixoto, no subúrbio ferroviário

