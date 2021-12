Enem faz Transalvador adiar mudanças no tráfego da Paulo VI

A Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) informou, nesta quarta-feira, 23, que optou por adiar as alterações do tráfego da Avenida Paulo VI, em Salvador, para evitar transtornos na movimentação de motoristas e estudantes que irão realizar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nesse final de semana. As mudanças na via estavam previstas para este sábado, 26, primeiro dia de realização das provas.

Segundo o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, as alterações no trânsito no local são expressivas e poderiam prejudicar os estudantes, por desconhecerem o novo trajeto. Ainda segundo Fabrizzio, as mudanças ficaram definidas para o final de semana seguinte, no dia 2 de novembro.

A avenida, em mão dupla, passará a ser mão única no sentido Caminho das Árvores, com uma faixa exclusiva para ônibus no contrafluxo.

