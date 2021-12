Enem 2017: fluxo de veículos causa retenção em Brotas e outras regiões da cidade

O fluxo de carros que levaram os candidatos para realizar a segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), causou retenção na manhã deste domingo, 12, nas proximidades do Colégio Estadual Luiz Viana, em Brotas.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Trânsito), o tráfego ficou intenso nos dois sentidos da rua Waldemar Falcão. A lentidão chegou a atingir a avenida Dom João VI, para quem seguia no sentido final de linha do bairro.

De acordo com a Transalvador, houve lentidão também na avenida Vasco da Gama, sentido Dique do Tororó, no Largo da Calçada e nas imediações da avenida Caribé. Guarnições do órgão monitoraram o tráfego nas principais vias e avenidas de Salvador que dão acesso às escolas onde as provas do Enem são aplicadas.

