Duplicação resolveria retenções no viaduto Dona Canô

Com obras entregues em 18 de setembro, a avenida Professor Pinto de Aguiar foi ampliada e passou a ter três faixas em cada sentido. Entretanto, quem passava pelo local (sentido Paralela) já encontrava o trânsito parado na altura do campus da Universidade Católica do Salvador.

"A medida que poderia ser tomada para desafogar o trânsito nesta região seria a duplicação do viaduto D. Canô. O fluxo de carros que atualmente recebe é incompatível com sua estrutura. Os engarrafamentos são inevitáveis", constata Cristina Aragón, arquiteta e especialista em estudos de trânsito e transporte.

Segundo Cristina Aragón, o gargalo se formava no viaduto Dona Canô porque recebia veículos vindos da avenida São Rafael (sentido Orla), da Paralela (sentido São Rafael) e da Pinto de Aguiar (sentido São Rafael).

Túneis

A assessoria de comunicação da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), responsável pela obra, descarta a duplicação do viaduto.

A companhia informou que estão sendo construídos túneis na Paralela e uma passagem subterrânea que vai ligar a avenida Pinto de Aguiar à Avenida Gal Costa (próxima à São Rafael), que também deverá ser ampliada, segundo a Conder.

adblock ativo