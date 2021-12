Duas rodovias estaduais serão interditadas no fim de semana

As rodovias BA-535 (Via Parafuso) e a BA-093 terão trechos interditados no sábado, 15, e no domingo, 16, para a instalação de passarelas. De acordo com a Bahia Norte (concessionária que administra as duas rodovias), a BA-093 terá trecho interditado no Km 11, das 8h às 14h, para a instalação de quatro pilares de sustentação da passarela que está em construção na região da Fazenda Baixão. No sentido Salvador, a via será interditada das 8h às 11h. Já no sentido Camaçari, haverá duas interdições por cerca de 15 minutos cada para movimentação de guindastes e estruturas de concreto.

Como via alternativa, a concessionária recomenda que os motoristas que estiverem seguindo para a cidade de Feira de Santana (a 109 Km de Salvador) passem por Candeias indo pela BA-524 e acessando a BA-522 no Km 17,5. Já os motoristas que desejarem seguir para a capital baiana podem trafegar pela Via Parafuso.

Já no domingo 16, a Via Parafuso (BA-535) será interditada das 8h às 18h, para a instalação da viga central da passarela que está em construção na região do Ciamar. A Bahia Norte informou que o tráfego será desviado em ambos os sentidos para posicionamento dos guindastes e da estrutura. O local das operações será interditado e sinalizado por equipes da concessionária, e os motoristas deverão ser orientados informou a Bahia Norte.

