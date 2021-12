Duas pessoas morreram em acidente na avenida Bonocó

Duas pessoas morreram por volta das 23h25 deste domingo, 11, após a moto em que estavam colidir com um carro, na avenida Bonocó.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu próximo da entrada da avenida ACM sentido Iguatemi. Com o impacto, as vítimas foram arremessadas para fora do veículo e não resistiram aos ferimentos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas as duas pessoas já estavam sem vida quando a equipe chegou.

O nome das vítimas não foram divulgados. O Departamento de Polícia Técnica esteve no local para remover os corpos.

adblock ativo