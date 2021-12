Duas pessoas morrem em colisão na BR-116

Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo um carro e uma carreta nesta quarta-feira, 27, no município de Vitória da Conquista. A colisão frontal entre os veículos aconteceu na BR-116, próximo ao distrito de José Gonçalves.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta seguia para a cidade de Feira de Santana, quando se chocou frontalmente com o carro modelo Fiat Strada. O motorista da carreta, José Lourival, afirma que o carro seguia na contramão no momento do acidente.

Após o choque, a carreta tombou na rodovia e o carro foi incendiado, o que causou a morte dos dois ocupantes. Já os ocupantes do caminhão sofreram ferimentos leves.

Os corpos das vítimas, ainda não identificadas, foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Vitória da Conquista. As informações são do Portal Poções.

