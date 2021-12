Duas pessoas ficam feridas em acidente de trânsito em Salvador

No início da manhã deste sábado, 10, foi registrado um acidente com duas pessoas feridas em Salvador. Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente foi por volta de 8h30, na avenida Contorno, entre uma moto e um carro. As vítimas, que não foram identificadas, tiveram ferimentos e precisaram ser socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Não se sabe o que teria provocado o acidente e nem em qual dos veículos estavam as duas vítimas. Ainda segundo o órgão municipal, apesar do acidente não houve congestionamento no local.

Na Calçada um fluxo de veículos foi registrado pela Transalvador, mas sem retenção. Nas demais avenidas da capital baiana o trânsito segue sem maiores congestionamentos.

