Duas pessoas ficam feridas após colisão entre motos no Ogunjá

Uma colisão entre duas motos deixou duas pessoas feridas na manhã desta quinta-feira, 30. O acidente aconteceu por volta das 8h10, no Ogunjá, em Salvador.

As vítimas foram atendidas no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde deles.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) não soube informar se durante a situação o tráfego na localidade foi afetado. Viaturas da Polícia Militar e do órgão municipal acompanharam ação dos paramédicos.

adblock ativo