Doze eventos alteram tráfego de veículos em Salvador neste fim de semana

A capital baiana sediará 12 eventos neste fim de semana e, por causa disso, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) interditará, neste sábado, 21, e domingo, 22, o fluxo de veículos em diversas localidades. Confira abaixo as interdições, desvios e proibição de estacionamento em alguns locais da cidade.

Segunda Marcha para Jesus - Jardim Nova Esperança

Neste sábado, haverá interdição progressiva do tráfego de veículos a partir das 15h, na rua Aliomar Baleeiro (saída no Posto Shell) e rua Simone Barradas (chegada no final e linha).

Caminhada Evangélica - Jardim de Alah

A partir das 16h deste sábado, o fluxo de veículos será interditado progressivamente, em uma faixa de tráfego, na Av. Octávio Mangabeira, entre o Jardim de Alah (saída) e o antigo Aeroclube (chegada).

Feira de Saúde - Mata Escura

Para o evento, que ocorre das 8h às 17h deste sábado, a Transalvador bloqueará a rua direta da Mata Escura, em frente à Igreja Cristo Rei.

3ª Caminhada e 1ª Corrida do Horto Florestal - Horto Florestal

Haverá mudança do tráfego de veículos, neste sábado, das 15h às 22h, e domingo, das 8h às 22h, na rua Estácio Gonzaga, entre a rua Waldemar Falcão e o Edf. Twenty Tower. Também haverá bloqueio progressivo no domingo, a partir das 8h, para a realização da corrida e da caminhada, que ocorrerá em uma faixa de tráfego, nas seguintes vias: Av. Santa Luzia (saída no Almacen Pepe Café), rua Waldemar Falcão, rua Conselheiro Corrêa de Menezes, rua Waldemar Falcão, rua Estácio Gonzaga, rua Waldemar Falcão, Av. Santa Luzia (chegada no Almacen Pepe Café).

Dia Internacional da Pessoa Com Deficiência - Garcia

Para as comemorações da data, o trânsito será interditado progressivamente neste sábado, a partir das 17h, em uma faixa de tráfego da Av. Leovigildo Filgueiras (saída no Colégio Sacramentinas), rua Prediliano Pitta e praça Marquês de Olinda (chegada).

Festival da Primavera 2019 - Comércio

Para a realização do evento, que ocorre neste sábado e domingo, na região do Comércio, a pista da direita na Av. da França, entre a rua da Suécia e o Terminal Náutico da Bahia, será interditada, a partir das 22h deste sábado, para realização das atividades de skate, jogos de tabuleiro e shows.

XXXIV Corrida da Águia - Ondina

Neste domingo, das 5h às 10h, na Av. Oceânica, haverá compartilhamento com grades do tráfego de veículos entre o largo do Farol da Barra e a curva da Paciência, no sentido Barra, entre o largo do Camarão e a rua José Sátiro de Oliveira. Já no sentido Itapuã o compartilhamento ocorre entre a rua Morro do Escravo Miguel e a avenida Adhemar de Barros. O mesmo ocorre no sentido Barra, da travessa Bartholomeu de Gusmão até a curva da Paciência.

O trânsito também será bloqueado, entre as 5h e as 10h, na Av. Adhemar de Barros (entre Av. Oceânica e a Ufba), rua Raymundo Pereira Magalhães, ladeira do Jardim Zoológico e rua do Corte Grande.

Os veículos em geral, que trafegam pelo trecho interditado, terão como opção de tráfego, no sentido Rio Vermelho/Barra, as ruas da Paciência, Eurycles de Matos e Av. Anita Garibaldi. Já no sentido ladeira da Barra/Ondina a opção é seguir pela Av. Sete de Setembro, rua Afonso Celso, rua Marquês de Caravelas, rua Miguel Burnier, largo do Chame – Chame e Av. Centenário.

Parada Gay - Dique

Entre 5h e 22h, fica proibido o estacionamento de veículos na Avenida Vasco da Gama, em ambos os sentidos (em direção ao Dique, a partir da Loja Princesa das Baterias até a interseção com a avenida Presidente Costa e Silva, enquanto que do lado oposto, no trecho entre o Dique do Tororó e a confluência com a avenida Mario Leal Ferreira) na avenida Presidente Costa e Silva.

Das 7h às 22h, o tráfego de veículos será interditado na rua Professor Hugo Baltazar da Silveira (ladeira da Telebahia); avenida Presidente Castelo Branco (Vale de Nazaré), sentido Lapa a partir do acesso ao Dique; viaduto dos Engenheiros, na alça de acesso ao Dique.

Os veículos que trafegam pelos trechos interditados, provenientes da Av. Presidente Castelo Branco (Vale de Nazaré), com destino à Estação da Lapa, têm como opção o Politeama, Av. Centenário, Av. Mário Leal Ferreira (Av. Bonocô), Av. Gal Graça Lessa (Vale do Ogunjá), Av. Vasco da Gama e Rótula dos Barris. Já os que vêm da Av. Joana Angélica com destino ao Dique do Tororó devem seguir pela ladeira Fonte das Pedras, Av. Mário Leal Ferreira (Av. Bonocô), Av. Gal Graça Lessa (Vale do Ogunjá), Av. Vasco da Gama e Rótula dos Barris.

Também das 7h às 22h, serão montadas barreiras fixas na Ladeira da Fonte das Pedras, no sentido Bonocô - no acesso ao Dique do Tororó -, e na Av. Vasco da Gama, imediações da loja Princesa das Baterias. Haverá barreiras também na Av. Presidente Castelo Branco (acesso ao Dique) e na Rua Leonídio de Sena (Boulevard América). Neste mesmo horário, serão instaladas barreiras móveis no Viaduto dos Engenheiros - alça de acesso ao Dique do Tororó - e na Av. Vasco da Gama, no retorno em frente à Porteira.

Das 12h até as 17h, será instalada uma barreira fixa na Av. Centenário, no viaduto Rômulo América. Neste mesmo horário, serão montadas barreiras móveis, a exemplo da Av. Vasco da Gama, no acesso ao Dique, ao lado do viaduto Rômulo Almeida.

Caminhada pela Paz - Bonfim

Para o evento que ocorre neste domingo, a partir das 8h, haverá interdição progressiva do tráfego de veículos das seguintes vias: praça Irmã Dulce (saída), Av. Dendezeiros do Bonfim, rua Duarte da Costa, Av. Salvador, ladeira do Bonfim e largo do Bonfim (chegada na Basílica do Bonfim).

Carreata de São Francisco de Assis - Boca do Rio

Neste domingo, a partir das 8h30, o trânsito será bloqueado progressivamente na rua Abelardo Andrade de Carvalho (saída na Paróquia São Francisco de Assis), rua Clemente Mariani, rua Jaime Loureiro, rua Orlando Moscoso, 1ª Travessa Dom Eugênio Sales, Av. Dom Eugênio Sales, rua Dina Sfa, Rua Pituaçu, Av. Jorge Amado, rua da Amendoeira do Jardim Imperial, praça Igor, rua Nadir Mendonça, rua Araújo Bastos, rua Barros Pimentel, rua Lagoa Bela, rua Gonçalves Cezimbra, e rua Marquês de Queluz. A carreata passará ainda pela rua Araújo Bastos, rua Barros Pimentel, rua Lagoa Preta, rua Gonçalves Cezimbra, rua Barreto Pedroso, rua Marques de Queluz, rua Araújo Bastos, rua Carimbamba, Av. Octávio Mangabeira, Av. Jorge Amado, rua das Araras, rua das Gaivotas, rua do Albatroz, Estrada do Curralinho, rua da Tranquilidade, rua Narciso das Neves, rua Eduardo Campos, rua Hélio Machado, rua Desembargador Lineu Lapa Barreto, rua Novo Paraíso, rua Antonio da Silva Coelho, rua Luiza Marrin, rua Simões Filho e finalizando na rua Abelardo Andrade de Carvalho (chegada na Paróquia São Francisco de Assis).

Carreta da Semana Nacional do Trânsito - Orla

A partir das 9h de domingo, haverá interdição progressiva do tráfego de veículos no Jardim dos Namorados (saída), Av. Octávio Mangabeira, rua Aristídes Milton, ladeira do Abaeté, Largo do Abaeté (retorno), e ladeira do Abaeté (chegada no Centro de Formação de Condutores União).

Procissão da Paróquia Nossa Senhora das Dores – Lobato

Neste domingo, será feito bloqueio progressivo, a partir das 15h, em uma faixa de tráfego nas ruas aterro do Joanes (saída na comunidade São Vicente de Paula), Damião Barbosa, no viaduto do Lobato e na Av. Afrânio Peixoto (chegada na Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores).

