Dois ônibus e um carro colidem na Estrada Velha do Aeroporto

Um acidente deixou o trânsito lento na região de Mussurunga na tarde deste domingo (6). De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), dois ônibus e um carro de passeio colidiram no início da Estrada Velha do Aeroporto, sentido Cajazeiras, por volta das 15h.

Uma viatura da Transalvador foi encaminhada, mas os veículos envolvidos na colisão já haviam deixado o local. Não há informações sobre feridos. O trânsito está lento também na região do Jardim de Alah, onde acontece o show da banda Restart. Segundo a Transalvador, os motoristas devem evitar trafegar pelo local. Neste domingo foi registrado um acidente sem vítima na capital.

