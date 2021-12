Dois motociclistas ficam feridos em acidentes nesta terça

Dois motociclistas ficaram feridos em acidentes na manhã desta terça-feira, 13, em Salvador. No primeiro, uma moto colidiu com um carro de passeio na Barros Reis, sentido Retiro.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado cerca de cinco metros para a via em direção à BR-324. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Por conta da ocorrência, o trânsito está lento de quem sai do Retiro para a BR-324.

Outro motociclista ficou ferido em uma colisão na Ligação Iguatemi - Paralela, sentido aeroporto. O acidente afeta o tráfego na Avenida ACM para quem segue para Avenida Tancredo Neves ou Paralela.

De acorde com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), o fluxo de veículos também é impedido por um caminhão quebrado no viaduto Dona Canô, na Paralela.

