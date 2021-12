Dois ficam feridos em colisão na av. Vasco da Gama

Colisão entre um carro e uma moto deixou dois feridos na manhã desta segunda-feira, 3, na avenida Vasco da Gama.

De acordo com as informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros ao piloto e ao passageiro da moto ainda no local do acidente.

Segundo a Transalvador, o tráfego na região segue sem congestionamento.

