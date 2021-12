Diversos pontos de Salvador são interditados para gravação de filme

Desde a manhã desta terça-feira, 25, diversos pontos de Salvador estão sendo parcialmente interditados para a gravação do filme "Guerra do Algodão". Os bloqueios são intermitentes, em horários programados, com duração máxima de cinco minutos. Os bloqueios serão realizados até a próxima segunda-feira, 1.

Nesta terça, o bloqueio teve início às 7h e segue até as 18h30, no Comércio, nas ruas Miguel Calmon (em frente à Associação Comercial da Bahia) e da Polônia. No dia seguinte, 26, a alteração será em dois trechos: na rua da Conceição da Praia (Comércio), em frente ao Elevador Lacerda, das 7h aqs 12h30; e na avenida Oceânica e rua Nossa Senhora de Fátima, a partir das 13h30.

Na quinta, 27, o largo do Cruzeiro de São Francisco, no Centro Histórico, fica bloqueado entre 7h e 12h. Na sexta, 28, a Ruy Barbosa, no centro, o bloqueio será realizado entre a rua Chile e o imóvel nº 12, das 6h30 às 18h30.

Já no sábado, 29, na rua Boulevard América, a mudança ocorre em dois horários diferentes: das 8h às 11h e das 18h às 20h. E na Av. Presidente Costa e Silva / Dique do Tororó (próximo à descida da rua Boulevard América), das 13h às 18h.

A interdição continua na segunda, 1º, quando a filmagem será realizada na Av. Vasco da Gama e Dique do Tororó (em frente à Desejo de Pizza), das 8h às 18h30.

