Dique ficará interditado no segundo dia da prova do Enem

A região do Dique do Tororó, em Salvador, terá trafego modificado no domingo, 27, das 7h às 14h, para a Caminhada da Vitória: Movimento Outubro Rosa, informou, nesta quarta-feira, 23, a Superitendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador). Devido à interdição, o órgão pede atenção especial aos estudantes que irão fazer a prova do Enem nesse final de semana.

Serão parcialmente interditadas, a Avenida Presidente Costa e Silva e a Rua da Telebahia. Para evitar atrasos, a Superintendência orienta os estudantes a sair de casa com o máximo de antecedência possível.

Segundo informou a Transalvador, veículos e ônibus provenientes do Vale de Nazaré e da Ladeira da Fonte das Pedras deverão tomar o retorno em frente à Arena Fonte Nova. Os veículos seguirão pela Avenida Vasco da Gama, acesso ao Bonocô, Vale do Ogunjá, novamente a Vasco da Gama até acessar o Vale dos Barris, Estação da Lapa, Politeama ou Av. Centenário.

