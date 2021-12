Dezesseis linhas de ônibus deixarão de circular em Salvador

Quem utiliza o transporte público em Salvador deve ficar atento a partir deste domingo, 12: 28 veículos de 16 linhas de ônibus serão realocados para outras 16 linhas existentes.

A medida, conforme a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), fará com que as linhas antigas, que ligavam pontos distantes ou extremos da capital, aos poucos, desapareçam, sendo substituídas onde a demanda é maior.

O órgão de trânsito informa que o objetivo principal é fazer com que ônibus que dão voltas imensas na cidade deixem de existir, diminuindo o tempo da viagem.

De acordo com o subsecretário municipal de Urbanismo e Transportes, Orlando Santos, a redução do número de linhas consideradas longas vai otimizar o funcionamento dos coletivos e facilitar o deslocamento dos usuários.

"A mudança, juntamente com o Bilhete Único, permite com que os passageiros cheguem ao destino com mais rapidez. Ao invés de pegar uma linha longa e gastar duas horas no trânsito, os usuários podem descer e pegar outro ônibus para chegar ao local desejado com mais agilidade, pagando apenas uma passagem", disse o secretário.

