Dez pontos de Salvador terão alteração de trânsito nesta 4ª

O feriado de hoje tem alterações no tráfego de veículos em dez diferentes pontos de Salvador, anunciadas pelo órgão municipal de trânsito e transporte (Transalvador), em função de eventos do Dia das Crianças e festejos por Nossa Senhora Aparecida, entre outros.

Em Mata Escura, a Caminhada da Paz provocará interdição progressiva do tráfego, a partir das 14h30, na faixa à direita da rua Direta, entre a igreja Assembleia de Deus e a quadra esportiva. No Imbuí, a procissão de Nossa Senhora Aparecida interditará o tráfego na rua das Araras, a partir das 16h30.

Está previsto controle de tráfego, com auxílio à travessia de pedestres e fiscalização, para coibir estacionamento irregular em locais de grande movimento, como o Parque da Cidade e o Jardim Zoológico.

Equipes também devem estar presentes no largo do Tanque, entre 15h e 22h, durante feira gastronômica dos alunos da faculdade Estácio, e também na rua Aristides Milton, em Itapuã, entre 18h e 22h, durante o projeto sociocultural Mukuiu.



No largo do Retiro, o evento a ser acompanhado pela Transalvador é a Cruzada Evangélica, entre 13h e 21h. Na Liberdade, de 18h às 2h, um caruru em homenagem ao Dia das Crianças, na rua General Savaget.

Em Sussuarana, rua Régia Barreto, está marcada festa das crianças, das 13h às 18h. Das 8h30 às 11h, o órgão atua no entorno da praça da Bíblia, na Av. General Graça Lessa (Ogunjá), durante missa campal da Paróquia Deus Menino.?

