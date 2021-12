Dez linhas da Estação Pirajá mudam de ponto

Devido às obras de reforma que começaram na quarta-feira, 4, algumas linhas da Estação Pirajá mudarão de ponto, já nesta segunda-feira, 9. As linhas da Plataforma C serão relocadas para as plataformas A e B. A ação está sendo organizada pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

Também durante as obras de intervenção, a área de estoque de carro será transferida para um terreno próximo à estação. Nesse período, a Semob vai disponibilizar funcionários para orientar aos cidadãos sobre a mudança.

Linhas que serão relocadas:



Linha 1540 - Conjunto Pirajá, que operava no ponto 1 da Plataforma C, vai para o ponto 1 da plataforma A, junto à linha Lapa



Linha 1423 - Palestina, que operava no ponto 20 da plataforma C, vai para o ponto 13 da plataforma B, junto à linha Cajazeira 11



Linha 1415 - Boca da Mata, que operava no ponto 14 da plataforma C, vai para a plataforma B, junto à linha Cajazeiras 8



Linha 1349 - Canabrava, que operava no ponto 22 na plataforma C, vai para o ponto 15 da Plataforma B, junto às linhas Jardim Cajazeiras e Dom Avelar



Linha 1397 - Canabrava R2, que operava no ponto 22 da Plataforma C, vai para o ponto 15 da Plataforma B, junto às linhas Jardim Cajazeiras e Dom Avelar



Linha 1389 - Nova Brasília e Jardim Esperança, que operava no ponto 23 da Plataforma C, vai para o ponto 27 da Plataforma A, junto às linhas Mussurunga e CAB



Linha 1224- Sete de Abril, que operava no ponto 24 da Plataforma C, vai para o ponto 25 da Plataforma B, junto à linha Águas Claras



Linha 1398 - Calabetão operava na plataforma C no ponto 25 vai para a plataforma B ponto 17 junto a linha Aguas Claras



Linha 1338 - Vila Canaria operava na plataforma C no ponto 26 vai para a plataforma B ponto 19 junto a Fazenda Grande e 1 e 2



Linha 1328 - Vilamar, que operava no ponto 23 da Plataforma C, vai para o plataforma A ponto 7 junto a linha Estação Mussurunga.

