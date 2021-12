Detran não tem estimativa do total de motos de 50 cc na Bahia

Com 4.122 motocicletas de 50 cc cadastradas no interior da Bahia pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA), não existe uma estimativa sobre o número real de veículos deste estilo que rodam pelas cidades e na zona rural dos municípios. Segundo informações do órgão, a ausência de dados precisos se dava por conta da falta de controle sobre as cinquentinhas.

De acordo com o diretor de habilitação do Detran- -BA, Mário Galrão, em cidades do interior já foram flagrados até menores de 12 anos pilotando as motos de 50 cc. “O que nós percebemos é que a maioria das pessoas não se interessa em se habilitar”, enfatizou.

Galrão diz que as autoescolas já foram notificadas de que devem oferecer o curso: “Pelo menos uma turma por mês em cada cidade. Eles (os centros de formação) podem se organizar e fazer uma escala, para que haja disponibilidade e os condutores não possam usar a falta de cursos como desculpa”.

Barreiras

Apesar da obrigatoriedade de autorização para dirigir esses veículos, segundo Wesley Amaral Brito – proprietário de um centro de formação de condutores em Barreiras (a 858 km de Salvador, no oeste baiano) –, ninguém ainda procurou o curso para obtenção da autorização para conduzir ciclomotores (ACC).

“A explicação é que a habilitação tipo A tem pouca diferença no preço, horas de aula e valor que permite que a pessoa dirija qualquer tipo de motocicleta”, justificou. Gerente de outra autoescola, Lizangela Kelvia da Silva confirmou a falta de procura para a ACC. “Mesmo assim, estamos nos organizando, realizando reuniões entre instrutores, para nos adequar às exigências do Detran”, afirma a gerente.

