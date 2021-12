Cratera: tráfego permanece complicado na BR-324

O trânsito continua complicado, nesta quinta-feira, 6, na BR-324 por conta da cratera no acesso a Porto Seco Pirajá. A via lateral cedeu, mas o buraco acabou aumentando e atingindo uma pista da rodovia. Apenas uma faixa está liberada no sentido Feira de Santana.

Por conta do problema, motoristas que seguem para o interior baiano enfrentam congestionamento. Na direção oposto, o tráfego está lento, mas com maior fluidez, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

<GALERIA ID=18362/>

A concessionária Viabahia, que administra a estrada, enviou técnicos para o local para avaliar o problema. Não há previsão para conclusão do reparo na via.

