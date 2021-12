Cratera provoca retenções na Avenida Paralela

Uma cratera aberta em plena Avenida Paralela, sentido Aeroporto, provoca retenções nas proximidades do quartel do Imbuí, desde a noite do último domingo, 11. Segundo a Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador (Sucop), a buraco foi aberto por técnicos da empresa de telefonia Oi para realização de obras de manutenção da rede.

Conforme a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), o baixo fluxo de veículos impede a formação de grandes congestionamentos na região na tarde desta segunda, 12. Entretanto, a situação pode se agravar no início da noite.

A reportagem de A TARDE tentou estabelecer contato com a Oi, por telefone, mas não conseguiu falar com representantes da empresa durante esta tarde.

adblock ativo