Cratera na BR-324 provoca congestionamento em Salvador

Os motoristas que trafegaram pela BR-324, sentido Feira de Santana, enfrentaram longo congestionamento na manhã desta sexta-feira, 20. Segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), a lentidão já chegou ao acesso do bairro do Bom Juá, em Salvador, e foi provocada por conta da cratera na BR-324. Às 10h, o órgão de trânsito informou que situação voltou ao normal, sem congestionamento.

