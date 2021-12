Cratera mantém trânsito lento na BR-324

O trânsito está lento na BR-324, sentido Feira de Santana, nesta segunda-feira, 10, em decorrência da cratera no acesso a Porto Seco Pirajá e em uma das faixas da rodovia. Funcionários da concessionária Via Bahia mantém uma obra emergencial no km 617, próximo ao Makro, para reparar a pista.

A Via Bahia também mantém o desvio no trânsito na BR-324 na região do rompimento da via. Com isso, a rodovia está com duas faixas no sentido Salvador e duas na direção oposta.

