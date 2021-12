Cratera aumenta e motoristas devem evitar a BR-324

O trânsito segue bastante congestionado na BR-324, sentido Feira de Santana, por conta da cratera aberta no acesso a Porto Seco Pirajá, que permanece nesta quinta-feira, 6. A pista cedeu na via lateral, mas foi alastrada para a pista principal e atrapalha o tráfego.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a lentidão vai do km 617 - onde está a cratera - até o km 626, no limite com Salvador, que também já registra lentidão. A previsão é que a situação do trânsito nas avenidas Bonocô e ACM, na altura do Detran, piore no decorrer da manhã.

O imenso buraco foi aberto nas faixas da direita da rodovia e em uma via paralela, que está bloqueada para o fluxo de veículos. Somente a faixa da esquerda da BR-324 está liberada para os motoristas, o que atrapalha ainda mais o fluxo.

O médico Pedro Francisco da Silva Neto, que mora em Salvador e trabalha em Candeias, afirma que saiu de casa às 5h40 e só conseguiu chegar no destino às 7h.

"A Viabahia colocou uma viatura na pista e só liberou a passagem em uma faixa. Acredito que as pessoas que trabalham na Região Metropolitana vão se atrasar bastante", ressalta o médico.

Em nota, a concessionária ViaBahia afirma que a cratera, que tem pelo menos sete metros de profundidade, por ter sido causada por problemas relacionados à drenagem do local. Entretanto, os motivos só serão divulgados após o resultado da perícia.

"A decisão foi tomada para comprometer o mínimo possível o tráfego na rodovia BR-324, que pertence ao trecho sob concessão da ViaBahia. Uma equipe de segurança de tráfego da concessionária está no local, sinalizando e orientando o trânsito, e as providências emergenciais serão tomadas, tais como a supressão do canteiro central num espaço de cerca de 200 metros, onde a divisão dos sentidos de tráfego será feita por sinalização emergencial através de cones", explicou a concessionária.

Nesta quarta, a ViaBahia negou que que seria responsável sobre o problema e a recuperação do asfalto mas, nesta quinta, uma equipe de engenharia e conservação da concessionária permanece no local.

A orientação é que os motoristas evitem a rodovia e utilizem a Avenida Paralela até o viaduto da avenida Dorival Caymmi e, de lá, nas imediações do Salvador Norte Shopping, acessem a rodovia CIA/Aeroporto, chegando novamente à BR-324, no km 608.

*Colaborou Mariana Mendes

