Cratera aumenta e interdita outra pista na BR-324

A cratera aberta na BR-324, no acesso a Porto Seco Pirajá, cedeu ainda mais na manhã desta quarta-feira, 19. Por conta disto, toda a pista no sentido Feira de Santana foi interditada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Entretanto, para não interromper o tráfego, foram liberadas duas faixas da pista oposta, que está servindo aos motoristas no sentido Feira. No sentido Salvador, o trânsito flui pela faixa da direita e pelo acostamento.

No Sentido feira, o congestionamento chega a 5km; já no sentido inverso, há registro de 6km. Por conta disto, a PRF alerta aos motoristas que evitem a região. A orientação é que os condutores sigam pela Avenida Paralela até o viaduto da avenida Dorival Caymmi e, de lá, nas imediações do Salvador Norte Shopping, acessem a rodovia CIA/Aeroporto, chegando novamente à BR-324, no km 608.

Outra opção é seguir pela Avenida Suburbana até Paripe, acessar a estrada do Derba e chegar à BR-324 no trevo de Águas Claras.

Histórico - O asfalto na região cedeu no dia 5 de junho. Até esta quarta, uma faixa da pista no sentido Salvador havia sido liberada para a contramão, para não atrapalhar o fluxo de veículos.

Na ocasião, a concessionária ViaBahia afirmou que a cratera, que tem pelo menos sete metros de profundidade, pode ter sido causada por problemas relacionados à drenagem do local. A previsão é que as obras de recuperação sejam finalizadas apenas em meados de julho.

adblock ativo