Costa Azul: batida entre Porsche e Sandero deixa um ferido

Um Porsche e um Sandero colidiram na madrugada desta sexta-feira, 30, na rua Arthur de Azevedo Machado, no bairro do Costa Azul.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente deixou um ferido, mas sem complicações graves.

O órgão não soube informar, no entanto, se a vítima recebeu atendimento no local nem se o ferido estava no carro de luxo ou no popular.

Porsche ficou com a parte traseira bem danificada (Foto: Cidadão Repórter | Via WhatsApp)

