Corrida de rua altera trânsito no Rio Vermelho e na Barra neste sábado

Quem precisar passar pelos bairros do Rio Vermelho e Barra, em Salvador, neste sábado, 27, deverá ficar atento. Os locais terão seu tráfego alterado no período da tarde para a realização da corrida Track Field Run Series Villa Forma.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), a interdição será das 12h às 20h, no largo de Santana, trecho entre a rua João Gomes e a rua Guedes Cabral, e das 13h às 19h, na rua da Paciência, sentido Amaralina, a partir da curva da Paciência. Neste período, o tráfego será desviado da travessa Prudente de Moraes para a curva da Paciência.

A partir das 16h, haverá interdição do tráfego de veículos, com liberação progressiva para a passagem dos atletas, na avenida Oceânica, entre a curva da Paciência e o largo do Farol da Barra, com compartilhamentos, sentido Barra, entre o largo do Camarão e a rua José Sátiro de Oliveira, e sentido Rio Vermelho, entre a rua Morro do Escravo Miguel e a Av. Adhemar de Barros.

Outra interdição será feita, a partir das 16h, com liberação progressiva para os atletas, na travessa Bartholomeu de Gusmão, avenida Anita Garibaldi – em uma faixa e meia à direita, sentido Lucaia, entre avenida Adhemar de Barros e a Vila Matos –, avenida Adhemar de Barros, no lado direito, sentido Garibaldi, entre a avenida Oceânica e a avenida Anita Garibaldi.

Com isso, a opção, no sentido Rio Vermelho – Barra, serão a rua Eurycles de Matos, avenida Anita Garibaldi, rua Adhemar de Barros, rua N e eua Professor Sabino Silva. Já no sentido ladeira da Barra – Ondina, a avenida Sete de Setembro, rua Afonso Celso, rua Marquês de Caravelas, rua Miguel Bournier, largo do Chame – Chame e avenida Centenário.

Já quem vier da da avenida Cardeal da Silva com destino ao Rio Vermelho deve utilizar a travessa Prudente de Moraes, rua da Paciência, sentido Ondina, rua Eurycles de Mattos e avenida Anita Garibaldi.

