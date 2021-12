Corrida altera trânsito no Itaigara e na Pituba

A partir das 6h30 deste domingo, 15, o trânsito no Itaigara terá alterações por conta da XXXV Corrida Itaigara. Uma faixa da via será inteditada nas seguintes ruas: Rua Reitor Macedo Costa (saída em frente ao Empresarial Itaigara), Rua Dr. Antônio Monteiro, Av. Antônio Carlos Magalhães, Av. Paulo VI (primeiro retorno à esquerda, após o Hiper Posto), Rua Edith Mendes da Gama e Abreu, Rua Guillard Muniz, Rua das Angélicas, Rua Alexandre Humboldt, Rua das Hortênsias, Praça Ana Lúcia Magalhães (acessa o primeiro retorno à esquerda / próximo ao Módulo Policial), Rua Padre Manuel Barbosa, Rua Manoel Correia Garcia, Rua Florentino Silva, Rua General Antônio Sampaio, Rua Érico Veríssimo, Rua Sílvio Valente, Av. Antônio Carlos Magalhães (via marginal / Shopping Itaigara), Rua Reitor Macedo Costa (chegada em frente ao Empresarial Itaigara).

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que para as alterações de trânsito na região, será assegurado o acesso aos residentes e/ou domiciliados nas vias interditadas, mediante comprovação de endereço através de contas de telefone, água e energia elétrica.

