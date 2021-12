Coqueiro atinge poste e trânsito segue lento no Caminho das Árvores

O trânsito segue lento na manhã desta terça-feira, 30, na Alameda das Espatódeas, no Caminho das Árvores. Um coqueiro teria caído dentro de um condomínio e com isso, atingiu um poste. Os fios atingiram a pista e dificultaram o acesso dos veículos na região.

Um morador ficou sem energia e a Coelba informou que irá prestar o serviço de manutenção da residência. Três agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) estão no local para auxiliar os motoristas.

Mais casos

Um caminhão arrastou os fios elétricos de um poste na rua Nilo Peçanha, no bairro da Calçada. De acordo com informações da Transalvador, a via está parcialmente interditada. A alternativa para os condutores é seguir pela rua Fernandes Vieira, depois ir pela rua Régis Pacheco e pegar o viaduto.

Fiação dificulta o acesso em ambas as faixas

Coqueiro atingiu dentro de condomínio

