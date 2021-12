Copa provocará novas alterações no trânsito em dias de jogos

A partir desta sexta-feira, 7, Salvador começa a receber a sinalização para a Copa das Confederações, que tem início no próximo dia 15. Serão 41 placas e 200 banners com informação em português e inglês para orientar turistas e moradores que forem assistir aos jogos. A informação foi dada pelo superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, durante coletiva para a imprensa na sede do órgão, nos Barris, nesta quarta, 5. O secretário respondeu perguntas sobre diversos aspectos envolvendo a mobilidade nos dias dos jogos da Copa das Confederações.

Foi apresentado também o plano de operações para o evento, que terá algumas novidades. Entre elas, uma linha de ônibus especial Shuttle Aeroporto - Campo Grande, via Stella Maris e orla, para hotéis localizados na Orla Marítima e Centro, entre os dias 8 de junho e 5 de julho, das 6h às 22h30. Em dias de jogo, eles vão circular de 6h às 23h com uma frequência de 30 minutos. A tarifa será R$ 20.

Segundo Fabrizzio Muller, nos dias de jogos, para evitar que as pessoas usem seus automóveis para acessar o estádio, foram criadas linhas especiais para portadores de ingresso, saindo do Aeroporto para a Arena Fonte Nova, via Avenida Paralela, operando em faixa exclusiva, 5 horas antes dos jogos e até 2 horas após a partida. Foram criados também serviços especiais de estacionamento, que vão custar R$ 20 para quem possui ingresso. Linhas de ônibus partirão de estacionamentos localizados no Comércio, Iguatemi e Av. Tancredo Neves em direção ao estádio.

Foi explicado também que em dias de jogo até mesmo os moradores com comprovante de residência serão impedidos de transitar com seus veículos se não tiverem credencial. Serão montados PVVs (Postos de Verificação de Veículos) nos acessos ao estádio com o pessoal da Transalvador, Guarda Municipal, Polícia Militar e representantes da FIFA. Os moradores terão restrição de retorno de veículos aos seus imóveis, entre 6h antes dos jogos e 1h após o final das partidas.





