Convenção do DEM congestiona avenidas em Salvador

A convenção do partido Democratas (DEM) - que acontece no espaço de eventos Unique, na manhã desta sexta-feira, 5 - deixa o trânsito congestionado na avenida Tancredo Neves, onde a casa de evento fica localizado.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a grande quantidade de carros indo para o local provoca a lentidão. Eles informam ainda que o reflexo é sentido na ACM, além de parte da Paralela e do viaduto Luís Eduardo Magalhães.

Avenida Tancredo Neves totalmente engarrafada (Foto: Teófilo Henrique | Ag. A TARDE)

O atual prefeito de Salvador e candidato à reeleição, ACM Neto, deixou para hoje sua convenção. Nesta sexta, é o último dia para os partidos reunir os filiados e oficializar os candidatos.

Na quinta, Neto definiu o deputado estadual Bruno Reis (PMDB) como vice na sua chapa. As negociações do prefeito com os partidos aliados duraram um mês e a disputa mais acirrada se concentrou em duas siglas, o PMDB, cujo principal cacique na Bahia é o ministro Geddel Vieira Lima, e o PRB, partido controlado pela Igreja Universal que havia indicado João Roma, ex-assessor de gabinete de Neto.

