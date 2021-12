Contorno será reaberta ao tráfego nesta sexta

O trecho da pista da Contorno atingida pelo deslizamento de terra do dia 16 de junho será liberado ao tráfego na próxima sexta-feira, 12. Apesar da liberação, quase um mês depois, haverá monitoramento permanente da vi, segundo o secretário de Infraestrutura e Defesa Civil, Paulo Fontana, durante entrevista coletiva na sede do órgão,nesta quarta-feira, 10.

A medida foi tomada após conclusão do parecer técnico preliminar emitido pela Escola Politécnica da Ufba, que teve o professor Luiz Edmundo Campos presente na coletiva. Também participou das explicações o diretor-geral da Codesal, Álvaro da Silveira Filho.

O parecer preliminar aponta que o escorregamento de terra foi provocado pelo volume de chuvas do período e uma tubulação de esgotamento sanitário obstruída, que fez com que o esgoto transbordasse sobre a encosta. O relatório relata ainda que casos anteriores de escorregamento na área de risco geológico também contribuíram para o incidente. Não foram encontradas escavações na parte inferior da encosta.

De acordo com Fontana, o monitoramento da pista e da encosta será permanente, para garantir a segurança da população. "Caso tenha precipitação na cidade em torno de 15mm, vamos voltar a interditar parte da pista. Com 30mm, poderemos interditar a pista por completo", explicou. A Codesal fará o monitoramento do local. Está em fase final, segundo o secretário, a fresagem e asfaltamento do trecho atingido da pista.

Paulo Fontana explicou que a estabilização da encosta depende do proprietário do imóvel, mas a secretaria está tomando medidas emergenciais para não prejudicar a população. "O parecer da Procuradoria Geral do Município é de que, enquanto não obtivermos resposta do proprietário, temos que intervir para garantir o bem-estar da coletividade. Sendo assim, vamos fazer um novo estudo do local para elaborar um projeto e, então, começarmos as obras. Caso não consigamos entendimento com o proprietário, poderemos cobrar dele o que foi investido e, em último caso, colocar a situação na Dívida Ativa", finalizou.

