Contorno é interditada e Suburbana tem uma faixa fechada

A Avenida Lafayete Coutinho (Contorno), no sentido Cidade Baixa, foi interditada por causa das chuvas nesta sexta-feira, 20. A Avenida Afrânio Peixoto, mais conhecida como Suburbana, no sentido sentido Base Naval, também teve uma faixa (da direita) interditada nas proximidades da Madeireira Azevedo devido a um deslizamento de terra.

A Defesa Civil e a Transalvador informaram, em nota, que a água diminuiu nas áreas alagadas. Entre as mais atingidas nesta sexta, estão as avenidas Bonocô, Heitor Dias e Vasco da Gama. Também houve problemas no Dique do Tororó (em frente à Arena Fonte Nova), Sete Portas, Dois Leões, além da região em frente a antiga fábrica da Coca-Cola, no Rio Vermelho.

Segundo a Transalvador, a água baixou em alguns pontos, mas ainda há poças no asfalto e os motoristas devem ter atenção redobrada, com redução da velocidade.

adblock ativo