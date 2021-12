Congestionamentos deixam trânsito lento no início da noite

Os motoristas passam por diversos congestionamentos espalhados pela capital baiana, no início da noite desta quarta-feira, 9. De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) blitzes da Polícia Militar (PM) em alguns pontos da cidade estão causando as retenções. Nas imediações do Hospital Teresa de Lisieux, ocorreu uma blitz já finalizada mas que ainda causa congestionamento no sentido Iguatemi. O órgão de trânsito também registrou engarrafamento na avenida Juracy Magalhães, região do Lucaia, sentido Centro.

Outra blitz na Av. Anita Garibaldi, região da praça Lorde Cochrane, deixa o trânsito lento na via no sentido Centro. Na Orla de Salvador os motoristas também passam por congestionamentos. No bairro de Amaralina, após o Largo das Baianas, ocorre uma blitz que deixa a via com trânsito congestionado no sentido Itapuã.

Veículo quebrado

Um pneu de uma caçamba estourou por volta de 15h30, na Av. Tancredo Neves, próximo ao viaduto Nelson Dahia, sentido Rótula. O veículo que possui carga ficou parado no início do viaduto. A Transalvador informou que os responsáveis pelo veículo realizaram troca do pneu. Prepostos do órgão orientaram o tráfego no local.

