Congestionamento nas principais vias de Salvador

Os motoristas enfrentam congestionamento em diversas vias de Salvador nesta terça-feira, 4. Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o fluxo de veículos é intenso nas avenidas Paralela, nos dois sentidos; ACM, Bonocô, Silveira Martins e Heitor Dias.

Quem passa pela Orla encontra lentidão na região da Pituba. É preciso ter paciência ao trafegar pelas localidades da Boca do Rio, próximo ao Clube do Bahia; e Armação. O mesmo acontece na Calçada, Dom João VI e algumas regiões próximas a Estação Pirajá.

Nas últimas 24 horas, de acordo com a Transalvador, foram registrados oito acidentes com onze feridos. Até as 8h desta terça foi registrado um acidente com uma vítima.

adblock ativo