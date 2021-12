Congestionamento na Av. Paralela vai até Lauro de Freitas

O trânsito segue bastante congestionado na Avenida Luís Viana (Paralela), sentido rodoviária, por conta da chuva na manhã desta segunda-feira, 17. Em alguns pontos, há alagamentos ocupando praticamente toda a via da Paralela, como nas imediações do Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge) sentido rodoviária, onde três das quatro pistas estão inundadas.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o congestionamento segue até o município de Lauro de Freitas.

A advogada Vanessa Bonin mostrou seu descontentamento com a situação em seu perfil no Facebook. "Bom dia para você que acreditou que se saísse às 5h20 de casa não pegaria engarrafamento!", escreveu.



Outros pontos - Há ainda registro de lentidão em várias outras vias da capital baiana, como no Dique do Tororó e nas Avenidas Ogunjá, Vasco da Gama e Mário Leal Ferreira (Bonocô), sentido centro.



Moradores também reclamam de alagamento na rua principal do bairro de Engomadeira. De acordo com eles, a situação é recorrente em dia de chuva.



Um carro também ficou ilhada na Ladeira do Barris, atrás da igreja da Piedade, de acordo com usuários da página Trânsito Salvador no Facebook. Na imagem divulgada, é possível ver uma pessoa deixando o automóvel, que está com água até a altura do farol.



A internauta Marianna Cataldi disse, na página Trânsito Salvador no Facebook, que os motoristas também enfrentam alagamento no Rio Vermelho, sentido Barra.

