Congestionamento de 5,1 km na Paralela

Os motoristas que trafegam na Avenida Paralela em direção a Rodoviária enfrentam congestionamento de 5,1 km nesta sexta-feira, 19. A retenção começa na altura do viaduto Dona Canô e segue até a saída da Paralela. Também há lentidão na Avenida no sentido Aeroporto. O fluxo está intenso da entrada da Avenida até as imediações do Extra.

Trajeto feito em 9 minutos; no momento, leva 21 minutos

O trânsito também está engarrafado na Avenida Octávio Mangabeira, entre a Boca do Rio e a entrada da Avenida Magalhães Neto. Os veículos trafegam a uma velocidade média de 4 km / h, de acordo com usuários do aplicativo para dispositivos móveis, Waze.

Os condutores também encontram retenção na Avenida ACM entre a saída da Rótula do Abacaxi e a entrada da Avenida Tancredo Neves. Os automóveis seguem a uma velocidade média de 7 km / hora.

