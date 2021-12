Confira onde a prefeitura instalará os novos radares

A prefeitura definiu onde vai instalar os novos 326 radares que vão fiscalizar o trânsito da capital baiana. Nesta quinta-feira, 20, está marcada uma concorrência pública para definir a empresa responsável em instalar e operar os equipamentos.

Os radares fixos antigos, segundo a prefeitura de Salvador, foram religados, a pedido do prefeito ACM Neto, mas não estariam multando, o que não é confirmado por motoristas que receberam multas por excesso de velocidade.

A previsão é que em 30 dias após a licitação, as primeiras unidades já estejam funcionando.

Ao todo serão 65 avenidas fiscalizadas em 208 pontos, segundo a Transalvador.

Confira:

1. 1ª Av. centro Administrativo da Bahia

2. 3ª Av. Centro Administrativo da Bahia

3. 4ª Av. Centro Administrativo da Bahia

4. 5ª Av. Centro Administrativo da Bahia

5. Al. Dilson Jatahy Fonseca

6. Av. Afrânio Peixoto

7. Av. Anita Garibaldi

8. Av. Antônio Carlos Magalhães

9. Av. Barros Reis

10. Av. Caminho de Areia

11. Av. Cardeal Avelar B. Vilela

12. Av. Carybé

13. Av. Centenário

14. Av. Dom João VI

15. Av. da França

16. Av. Dendezeiros do Bonfim

17. Av. Dorival Caymmi

18. Av. Eng. Oscar Pontes

19. Av. Estados Unidos

20. Av. Fernandes da Cunha

21. Av. Gal. Graça Lessa

22. Av. Jequitaia

23. Av. Joanna Angélica

24. Av. Jorge Amado

25. Av. Juracy Magalhães

26. Av. Lafayete Coutinho

27. Av. Luis Eduardo Magalhães

28. Av. Luis Viana

29. Av. Magalhães Neto

30. Av. Manoel Dias da Silva

31. Av. Mário Leal Ferreira

32. Av. Marques de Caravelas

33. Av. Oceânica

34. Av. Octávio Mangabeira

35. Av. Orlando Gomes

36. Av. Oscar Pontes

37. Av. Paulo VI

38. Av. Pinto de Aguiar

39. Av. Porto dos Mastros

40. Av. Pres. Castelo Branco

41. Av. Pres. Costa e Silva

42. Av. Reitor Miguel Calmon

43. Av. San Martin

44. Av. São Cristovão

45. Av. São Rafael

46. Av. Sete de Setembro

47. Av. Silveira Martins

48. Av. Ulisses Guimarães

49. Av. Vasco da Gama

50. Estrada da Liberdade

51. Estrada das Barreiras

52. Estrada de Campinas

53. Estrada do Matadouro

54. Rua Carimbamba

55. Rua Carlos Gomes

56. Rua Cônego Pereira

57. Rua do Imperador

58. Rua dos Rodoviários

59. Rua Genaro de Carvalho

60. Rua Manoel Ribeiro

61. Rua Marques de Marica

62. Rua Nilo Peçanha

63. Rua Odilon Dórea

64. Rua Prof. Souza Brito

65. Rua São Marcos

