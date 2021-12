Confira como está o retorno para Salvador neste feriado

Diversos trabalhadores voltam do feriadão, dos seus destinos para Salvador nesta segunda-feira, 1º, Dia do Trabalhador. Confira abaixo como está o movimento de retorno à capital.

Estrada do Coco/BA-099

Segundo informações da Concessionária Litoral Norte (CLN), responsável pela rodovia, o movimento de retorno a Salvador na noite desta segunda está intenso, com retenção até o Km 21, Arembepe. Todas as cabines do pedágio estão abertas para os veículos.

Estradas Estaduais

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) informou que o movimento de volta para a capital nas rodovias baianas continua tranquilo.

BA-093

Segundo a Concessionária Bahia Norte, o trânsito está livre em todas as rodovias do Sistema BA-093. Ela apresenta fluxo moderado, sentido Salvador, mas sem retenções.

Estradas federais

BR-324

Informações da ViaBahia, concessionária que administra a BR-324 (Feira-Salvador) indicam que, o fluxo de veículos na rodovia é grande, mas sem retenções.

No sentido a capital o tráfego segue intenso, porém sem pontos de retenção ao longo de toda a BR 324, devido fluxo de veículos. — VIABAHIA (@VIABAHIA_SA) 1 de mayo de 2017

BR-116

Uma manifestação deixou o trecho do Km-654, próximo a Jequié, com tráfego lento por volta das 16h, formando um congestionamento de cerca de 30 quilômetros até o município de Milagres.

BR 116 Km 654 (Jequié) - Tráfego lento com retenção aproximado de 26 Km's sent Milagres devido Manifestação de populares já finalizada. — VIABAHIA (@VIABAHIA_SA) May 1, 2017

adblock ativo