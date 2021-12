Confira as mudanças no trânsito para a festa de Santa Bárbara

Por conta da festa em homenagem a Santa Bárbara, que acontece nesta segunda-feira, 4, o trânsito sofrerá alterações nas localidades próximas ao local dos festejos.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), ocorrerá interdição, das 7h às 16h, na Ladeira da Praça, entre a Rua José Gonçalves e a Av. José Joaquim Seabra (Baixa dos Sapateiros).

Como alternativa, os motoristas que seguem com destino à Baixa dos Sapateiros podem utilizar a Rua Miguel Calmon, Praça Riachuelo, Av. Jequitaia, Túnel Américo Simas e Av. Presidente Castelo Branco, até chegar à via.

Para a passagem da procissão, será feita a interdição progressiva do tráfego a partir das 8h, a partir do Largo do Terreiro de Jesus, passando pela Praça da Sé, Rua da Misericórdia, Ladeira da Praça, Av. José Joaquim Seabra, Rua Padre Agostinho (antiga Rua Baixa dos Sapateiros / Museu Casa do Benin), com chegada ao Largo do Pelourinho.

