Confira as mudanças no trânsito para a festa de Réveillon

Começa nesta segunda-feira, 28, a festa de Réveillon na capital baiana, que será realizado na Praça Cayru, no Comércio. Para o evento, a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) preparou um esquema especial de trânsito e transporte.

De acordo com o órgão, a operação seguirá até o dia 1º de janeiro. Estarão disponíveis para o público 66 linhas extras, com roteiro especial. O sistema de transporte terá horário estendido até 7h, entre os dias 28 e 31, e até a meia-noite, dia 31.

Visando dar maior fluidez e viabilizar áreas de estacionamento, de 28 a 31 de dezembro, entre 17h e 5h, e no dia 1º de janeiro, das 14h à meia-noite, algumas áreas do Comércio serão interditadas. Da avenida Lafayette Coutinho (Contorno) - a partir do Solar do Unhão até a Praça da Inglaterra, incluindo a Ladeira da Montanha, o trânsito será bloqueado. Somente veículos do transporte público (ônibus e táxi), até as 20h, terão acesso liberado.

No total, 21 barreiras fixas e 17 móveis serão colocadas em pontos estratégicos, permitindo somente a passagem de veículos envolvidos na organização do Réveillon e imprensa, além de impedir estacionamento inadequado e outras irregularidades [confira abaixo].

Estacionamento

Conforme a Transalvador, cerca de 1.262 vagas de Zona Azul serão distribuídas em 11 áreas. As cartelas terão valor fixo de R$ 20, sem prazo de permanência dos veículos nos locais. Um estacionamento fechado da Praça Castro Alves, com 102 vagas, também estará disponível para os visitantes.

Além disso, algumas vagas ao longo da via pública também estarão disponíveis nos seguintes locais: Av. da França - da Rua Estado de Israel à rua da Argentina, com 500 vagas; pista da esquerda da Av. da França (áreas regulamentadas e transversais, excluindo a rua da Polônia e Praça da Inglaterra), com 80 vagas; áreas de recuo da Av. Estados Unidos, com 150 vagas; Av. Lafayette Coutinho (Contorno), no trecho compreendido entre o acesso à rua Banco dos Ingleses e o semáforo do Solar do Unhão, em ambos os sentidos, com 85 vagas; nos dois lados da Av. Sete de Setembro até a Praça Castro Alves, com 150 vagas; nos dois lados da rua Carlos Gomes, com 100 vagas; Rua Chile, lado direito até a Rua do Tira Chapéu, com 15 vagas; Ladeira da Praça, com 30 vagas; Ladeira do Gabriel, com 20 vagas, e Largo Dois de Julho, com 30 vagas.

Em todos os dias da festa, das 17h às 6h, o estacionamento será proibido nos seguintes locais: rua Conceição da Praia; rua Conselheiro Dantas, entre a rua Pinto Martins e rua dos Ourives; rua Santos Dumont; rua do Corpo Santo; rua dos Algibebes; rua Guindaste dos Padres, entre a rua Pinto Martins e rua Álvares Cabral; Av. da França, pista esquerda, entre a rua Estado de Israel; e a rua da Suécia.

Barra

Na Barra, o órgão municipal não fará muitas modificações na região, já que a queima de fogos será no Farol e o público se concentrará no calçadão. No entanto, a Transalvador preparou um esquema com barreiras fixas e opções de estacionamento para os que vão curtir o espetáculo.

Ao todo, serão montadas seis barreiras móveis de interdição de tráfego e disponibilizadas 337 vagas de Zona Azul, ao preço único de R$ 20.

O perímetro de segurança de trânsito irá do Farol da Barra ao Clube Espanhol, e a circulação dos veículos ocorrerá nos seguintes trajetos: sentido Ondina - rua Afonso Celso, rua Miguel Bournier, Av. Centenário e rua Sabino Silva; sentido Porto da Barra - Av. Oceânica, rua José Sátiro de Oliveira (Morro do Gato), Av. Centenário e rua Augusto Frederico Schmidt.

A interdição do tráfego na Barra acontecerá entre as 20h do dia 31 de dezembro e as 2h do dia 1º de janeiro.

Ônibus

Quem preferir utilizar o transporte público, a Secretaria de Mobilidade (Semob) informa que as linhas que trafegam pela avenida da França com destino ao Campo Grande e Lapa - que passam pela avenida Contorno e Montanha - retornarão na avenida da França/Praça da Inglaterra/avenida Estados Unidos, sentido Túnel Américo Simas.

As linhas que trafegam pelo Campo Grande e pelo Vale do Canela com destino ao Elevador Lacerda/Comércio - que passam pela Av. Contorno - seguirão pelo Politeama/Piedade/Av. Joana Angélica/Nazaré/Túnel Américo Simas/retorno pela Av. da França, Praça da Inglaterra e Av. Estados Unidos.

As linhas que trafegam pela Piedade/Politeama com destino ao Elevador Lacerda/ Comércio - tendo como passagem a Av. Contorno - seguirão pelo Campo Grande/retorno no Politeama/Piedade/Av. Joana Angélica/Nazaré/Túnel Américo Simas/retorno na Av. da França - Praça da Inglaterra/ Av. Estados Unidos.

Já as linhas que seguem pela Av. Sete de Setembro e Rua Chile, com destino ao Terminal da rua das Vassouras, farão retorno na Casa de Itália.

As linhas que retornam na Lapa com destino ao Elevador Lacerda/Comércio - tendo como vetor de direção a Av. Contorno - seguirão pelo Vale dos Barris/Politeama (Orixás Center), Vale dos Barris, Av. Vasco da Gama (Dique), Túnel Américo Simas/retorno pela avenida da França - Praça da Inglaterra/Av. Estados Unidos/Jequitaia.

adblock ativo