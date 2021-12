Confira as mudanças no trânsito e opções de transporte para o Ba-Vi

Os torcedores que vão à Arena Fonte Nova na tarde deste domingo, 22, para acompanhar a partida entre Bahia e Vitória, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, devem ficar atentos às mudanças ocorridas no trânsito nas imediações da praça esportiva e às alternativas de transporte para chegar ao local.

Conforme a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), a via que margeia o Dique do Tororó, no sentido Barris, está interditada durante todo o dia, das 7h às 19h. Já a Ladeira da Fonte das Pedras sofre bloqueio desde as 13h até 19h.

Transporte

Já a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) disponibilizou seis ônibus extras da frota reguladora para a Estação da Lapa. Os veículos coletivos estarão disponíveis das 15h às 22h30. O torcedor pode contar também com as 59 linhas que atendem a região, que estarão operando normalmente.

Quem for de carro ao estádio pode parar nas zonas de estacionamento estabelecidas na região: na avenida Bonocô, em frente à Codesal, sob o Viaduto dos Engenheiros, no lado esquerdo da Rua Marquês de Barbacena, e na via que liga o Vale de Nazaré à Av. Joana Angélica. A Av. Sete de Setembro, em ambos os lados, desde a Casa d’Itália até a Praça Castro Alves, além da Ladeira dos Galés, no sentido Brotas, e a Rua Djalma Dutra também serão espaços abertos a estacionamento.​

