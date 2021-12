Confira a situação do trânsito nesta sexta-feira

Trânsito intenso na Av. Luiz Viana Filho (Paralela), nos dois sentidos, por conta do fluxo de veículos. Um acidente envolvendo um carro e um ônibus na saída do CAB, sentido centro, causou transtornos no tráfego do local. Trânsito congestionado também na BR 324 e na região da Rodoviária.

No início da manhã desta sexta, um acidente na Av. Joana Angélica, no bairro de Nazaré, deixou cinco pessoas feridas. De acordo com a Transalvador, o veículo se chocou contra um poste próximo à Escola de Engenharia Eletromecânica. Três equipes da Transalvador foram enviadas ao local, mas o estado de saúde das vítimas ainda não foi divulgado.

