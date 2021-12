Confira a situação do trânsito nesta segunda

Trânsito intenso nas principais vias da capital baiana, por conta do fluxo do horário. A Transalvador registra lentidão na av. Paralela, sentido centro, na região da Rodoviária, no viaduto do Centro Administrativo da Bahia - CAB e no retorno do Imbuí.

O órgão alerta aos motoristas que redobrem a atenção por conta da pista molhada. No fim de semana, foram registrados 21 acidentes, com 20 feridos e uma vítima fatal.

adblock ativo