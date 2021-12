Confira a situação do trânsito nesta quarta-feira

Trânsito intenso nas principais vias da cidade por conta do fluxo de veículos do horário. De acordo com informações da Transalvador, há dois semáforos quebrados (piscando no amarelo) na av. San Martin, sentido Largo do Tanque, e no Costa Azul, na altura do G Barbosa.

Um acidente envolvendo uma moto deixou duas pessoas feridas no início da manhã desta quarta-feira, 26, no Dique do Tororó - sentido Lapa, mas a situação já foi resolvida. Nas últimas 24 horas foram registrados 10 acidentes, com oito feridos e uma vítima fatal.

adblock ativo