Confira a situação do trânsito em Salvador

Após ato dos trabalhadores da Construção Pesada, realizado na manhã desta quinta-feira, 27, o tráfego na região do Shopping da Bahia volta a fluir. Acompanhe a situação do trânsito em Salvador nesta quinta, com informe da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador):

Tweets by Transalvador1

adblock ativo